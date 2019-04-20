Волкер пообещал Украине поддержку Вашингтона после выборов

20.04.2019 16:52

Специальный представитель государственного департамента США Курт Волкер заявил, что США намерены поддерживать мирную и демократическую Украину.

Об этом Волкер написал в Twitter, передает donpress.com.

«Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными» — написал он.