Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Богданов: кто бы не победил, сторонники проигравшего от полугода до 5 лет могут с полным правом говорить «а я же говорил»

21.04.2019 09:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Богданов: кто бы не победил, сторонники проигравшего от полугода до 5 лет могут с полным правом говорить «а я же говорил»

Как информирует replyua.net, популярный украинский блогер Юрий Богданов в своем блоге пишет о том, что завтра 21 апреля второй тур выборов президента Украины. Каждый проголосует за свое. Богданов отмечает, что он лично проголосует за хорошо известное текущее. Многие его друзья проголосуют также. Многие – наоборот. Часть не проголосует вовсе. 

По словам блогера, кто бы не победил, сторонники проигравшего кандидата в следующий период от полугода до 5 лет могут с полным правом говорит «а я же говорил». У сторонников победившего модели поведения тоже понятны: «а он старается», «не хватило полномочий» или «да я вообще за него не голосовал».

Блогер отмечает, эти выборы не решают фундаментальных проблем, потому что фундаментальные проблемы они в советском государстве и советской экономической системе. Любая надстройка в виде курса и идеологии не имеет перспектив без экономических реформ и завершения реформы государственной системы. А это повестка не этих выборов. Так что как идти в Раду и местные советы и проводить фундаментальные реформы надо начинать уже завтра в 20.01. 



Теги: Донбасс, победитель, президентские выборы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх