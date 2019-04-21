Будда в Харькове и борщ с квасом: чем живут нацменьшинства в Украине

Мультикультурность. На территории Украины проживают представители более чем 130 народностей.

Украину по праву называют многонациональной страной, ведь, по данным последней всеукраинской переписи населения, у нас проживают представители более 130 национальностей и народностей. Сегодня в северных областях Украины обитает много белорусов, в западных — венгров, румын, поляков, в восточных — русских, армян, татар, в южных и центральных регионах — крымских татар, болгар и молдаван.

Историки объясняют такую многонациональность процессами, которые происходили на наших территориях еще задолго до обретения государством независимости.

"В разные периоды украинские земли входили в состав разных государств, которые проводили свою политику. К примеру, после распада Галицко-Волынского княжества в конце XIV века часть этих земель получило Польское королевство. Местное правительство содействовало переселению в города поляков, немцев и евреев, которые вытесняли украинцев в села. Изначально Киевская Русь — первое государство, которое образовалось на украинских землях, — была многонациональной", — говорит историк Мария Бордеева.

Причисление себя к определенной группе народов — самоидентификация — это сознательный выбор, поэтому оперировать цифрами в изучении вопроса очень сложно, признаются исследователи.

"В целом наше общество очень разнообразно и сами жители вряд ли знают об идентичности друг друга, — говорит основатель молодежной организации "СТАН", которая занимается организацией и поддержкой культурных, социальных и правозащитных инициатив Ярослав Миникин. — Например, моя знакомая до 18 лет считала себя представительницей русского народа и внезапно узнала о своих еврейских корнях. Сейчас она чувствует себя иудейкой — изучает язык и культуру".

Только в Одесской области проживают представители больше 100 национальностей. Мы же отправились в село Виноградовка Болградского района в гости к гагаузам. Они относятся к тюркской группе народов, предками которых были огузы — кочевые племена, переселившиеся из Средней Азии на Балканы в X—XIII веках.

На территории нынешней Украины они поселились более 200 лет назад. Сегодня в нашей стране проживают около 50 000 представителей этой национальности, второй родиной для большинства из которых стали села одесского региона.

"Наше село — Виноградовка (Курчуй) появилось в 1811 году. Сюда почти одновременно переселились болгары и гагаузы, которые поселились в разных частях. Однако небольшие группы приходили сюда еще в 1805 году, предположительно из Балчика и Акдере в Болгарии", — рассказала нам директор областного Центра гагаузской культуры Ольга Кулаксыз.

Чтят традиции

Многие праздники и обряды жители Виноградовки сумели сохранить и по сей день. Самые масштабные из них — религиозные. К слову, гагаузы исповедуют христианство в отличие от других тюркских народов, которые в основном исповедуют ислам. Тут отмечают Рождество, Масленицу, Пасху и День святого Георгия Победоносца. Так, за неделю до Пасхи гагаузы празднуют Лазарев день.

"Девочки 10—13 лет в национальной одежде напевают песни, прославляющие Лазаря, и оповещают односельчан о грядущем празднике. В знак благодарности их одаривают сырыми яйцами, маслом, мукой и деньгами. После все делят поровну и приносят домой. И эти продукты хозяйки обязательно используют при приготовлении куличей. Это вклад ребенка в праздник", — поясняет директор центра.

На Пасху местные жители ходят в церковь на всенощную службу, а на следующий день обязательно направляются к крестным с большим караваем. На него кладут вареную курицу "сююш", конфеты, печенье, яблоки и бутылку вина или коньяка.

День святого Георгия, или "Хедерлесь", отмечают 6 мая. После праздничной службы во дворе церкви расставляют столы, за которыми собирается чуть ли не все село. Главное блюдо праздника — "курбан" — пшеничная каша с ягненком, но если праздник выпадает в день поста, мясо заменяют рыбой.

Пача и чорба

Национальные гагаузские блюда в основном схожи с кухней других представителей Бессарабии, но отличаются названиями или особенностями приготовления. Так, у гагаузов есть "кыырма" — своеобразный пирог, блюдо из тонко раскатанного теста с творожной начинкой, политой сметаной с яйцом, и "гезлемя" — жареные пирожки с брынзой. А вот "каурма" — это баранина, приготовленная в собственном соку с разными специями. В каждом гагаузском селе есть специалисты, которые знают секрет вкусного приготовления каурмы и помогают остальным.

Холодец у гагаузов называется "пача", квашеная рубленая капуста с морковкой и красным перцем — "кыймалана", а суп с зажаркой из морковки и лука — "чорба". Причем в Комратском районе Гагаузии (Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдовы) его называют "борщ" и готовят с домашним квасом. Особый рецепт и у гагаузской аджики: кроме помидоров, острого перца и чеснока, туда порой добавляют яблоки или сливы.

И если о национальных блюдах гагаузов мы только слушаем, то национальную одежду можем лицезреть. "У нас есть коллекция костюмов, куда входят также платья 1970-х годов, есть и 1940-х. Тогда брюки и рубашки изготавливались из тканого хлопчатобумажного полотна и украшались шелковыми нитями. Вот свадебное платье моей мамы и папина рубашка, пошитые из шелка", — показывает наша собеседница.

Особое место в культуре гагаузов занимает рушник — "пишкир". Рушники декорировали растительными и животными орнаментами, кружевом, которое плетут с помощью иглы — "гергефь". Чаще всего на рушниках изображен баран, который символизирует мужественность и мужское начало, и петух — домашний оберег.

В поисках заработка

Сейчас в Виноградовке живут около 4000 человек. По словам Ольги Кулаксыз, молодежь постепенно уезжает: кто на учебу, кто на заработки. Однако многие возвращаются обратно в село и пытаются обустроиться на месте. "Кто-то занимается столярным делом, кто-то выращивает овощи и фрукты и выходит на базар в городе, кто-то работает комбайнером или трактористом на местных агропредприятиях, занимается разведением и выпасом овец, — говорит Ольга. — Кроме того, у нас есть школа, почта, больница, магазины, пекарня, мельница, маслобойня, где тоже можно подыскать заработок".

Китайцы: иероглиф счастья и чай

Выходцев из Поднебесной можно встретить во многих городах Украины. Причем, по официальным данным, 50% китайцев, желающих осесть в нашей стране, выбирают для проживания Харьков. Они трудятся на торговых площадках, учатся и преподают в вузах. Сейчас около 1000 уроженцев КНР имеют постоянный вид на жительство в первой столице.

Любимый праздник китайцев в Харькове — китайский Новый год, который отмечают в центральном парке им. Горького с мастер-классами по каллиграфии, чайными церемониями, танцем дракона и концертом. Также здесь празднуют День Луны и урожая в сентябре и День зимнего солнцестояния в декабре (тогда готовят вкуснейшие китайские пельмени). А центром китайского языка и культуры стал Институт Конфуция, который работает на базе ХНУ им. Каразина. Язык Мао Цзедуна и Брюса Ли здесь изучают не только украинские студенты, но и детвора из китайской диаспоры — так называемое второе поколение мигрантов.

"Они родились в Харькове и разговаривают на украинском или русском, но их родители хотят, чтобы они знали китайский язык", — говорит 38-летний преподаватель Ли Чже.

Наш собеседник считает Украину второй родиной.

"В 1998 году я приехал на подготовительные курсы в Киев, затем поступил в университет в Симферополе. Там получил высшее образование по специальности "учитель русского языка", — рассказывает Ли. — Во время учебы в аспирантуре познакомился с будущей женой — украинкой. Так нас соединила судьба, а нашему малышу скоро исполнится пять".

Прожив в Украине 10 лет, Ли вернулся на родину. Однако родина казаков манила его больше. Так, вместе с семьей он перебрался из Поднебесной сначала в Сумы, а теперь семья осела в Харькове.