Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко

21.04.2019 21:20

Кандидат в президенты Петр Порошенко заявил, что позвонит своему оппоненту Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его после объявления результатов национального экзит-полла, по результатам которого Зеленский его победил. Об этом он сказал после закрытия избирательных участков.

«Никогда не сдавайся, слышал я и сегодня. Поэтому я должен позвонить своему оппоненту и поздравить его. Я уйду из офиса президента, но не ухожу из политики. Буду бороться за Украину. Потому что наша команда должна защитить достижения, которые мы завоевали. Защитить европейскую и евроатлантическую стратегию», – сказал Порошенко.

Источник : https://from-ua.com