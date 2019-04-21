Эксперт: в Украине будет еще тысяча таких выборов

21.04.2019 16:21

21 апреля не будет судьбоносным днём для Украины, и в нашей стране пройдет еще тысяча таких выборов. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook написал эксперт Дмитрий Раимов.



«В понедельник в стране будет новый президент и новые заголовки новостей. Изменится одно - у нас в глазах вновь будет надежда. Я с понедельника занимаю понятную для себя позицию - оппозиция. Но не к стране, а к тем людям, кто не понял, что нам нужна другая, не коррумпированная и бедная, страна», - пишет эксперт. По его словам, он выбрал шанс на изменение ситуации в стране, и он желает всем украинцам дружбы и мира. Он подчеркнул, что эти президентские выборы сделали его лучше и взрослее, хотя при этом у него развилась сильная аллергия на некоторых людей и дебилов.



Напомним, что сегодня Украина выбирает нового президента. Избирательные участки открылись в 8:00 утра. Многие эксперты призывают всех избирателей проголосовать 21 апреля, чтобы решить дальнейшую судьбу страны. Предварительные результаты этих выборов будут известны уже после 8 часов вечера.