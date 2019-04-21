Кучма дал дельный совет новому президенту

21.04.2019 17:20

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Экс-президент Украины Леонид Кучма и его супруга проголосовали во втором туре президентских выборов. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации новому президенту, мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта – не буду перечислять все, какие проблемы еще существуют, потому что во время избирательной кампании они были всем хорошо известны. Меньше обещать и больше делать ", – сказал Кучма.

Источник : https://from-ua