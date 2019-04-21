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Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей
В Австралии избирательные комиссии на участках, где уже завершилось голосование во втором туре президентских выборов, полностью подсчитали голоса. По данным посольства Украины в Австралии победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко.
Как отметили в посольстве, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 — Владимира Зеленского.
Кроме того, всего один бюллетень был признан недействительным.
Отмечается, что явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки, когда отдать свой голос пришли 125 человек (7,2%). Тогда лидером первого тура также оказался Порошенко.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, лидер, избиратели, Порошенко
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