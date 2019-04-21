Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей

21.04.2019 20:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лидирует Порошенко: подсчитали голоса избирателей

В Австралии избирательные комиссии на участках, где уже завершилось голосование во втором туре президентских выборов, полностью подсчитали голоса. По данным посольства Украины в Австралии победу одержал действующий глава государства Петр Порошенко.

Как отметили в посольстве, всего проголосовать за нового президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев. Из них 72 человека поддержали Петра Порошенко, еще 26 — Владимира Зеленского.

Кроме того, всего один бюллетень был признан недействительным.

Отмечается, что явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки, когда отдать свой голос пришли 125 человек (7,2%). Тогда лидером первого тура также оказался Порошенко.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, лидер, избиратели, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх