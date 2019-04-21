На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности

21.04.2019 20:00

Во Львовской области на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь" погиб рабочий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.

Как отмечается, 32-летний Андрей Покач работал на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь". Мужчина был машинистом электровоза.

В эти выходные во время выполнения работ с повышенной опасностью мужчина травмировался. Его травмы были несовместимы с жизнью.

Источник : https://apostrophe.ua