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Не говорите теперь, что Путин неудачник
Как передает replyua.net, после сегодняшних выборов в Украине вряд ли теперь кто-то может назвать президента России Владимира Путина – неудачником. Либо в команде российского президента работают настоящие провидцы, либо его интуиция его не подводит. Ведь еще какое-то время назад казалось, что конфликт России и Украины навсегда, страны окончательно разошлись в своих взглядах и дальнейших курсах развития.
Более того, по инициативе украинской стороны против России были введены смертоносные санкции, несмотря на то, что Россию принято считать страной-бензоколонкой и с этими трудностями «империя» попервах справлялась. У Путина был выбор – либо, как минимум, уйти с Донбасса, перестать настаивать на том, чтобы самопровозглашенные «республики» были включены в состав Украины на тех условиях, которые выгодны именно Москве, либо стоять на своем до конца. Путин решил выбрать второй вариант и не ошибся. Тотальная пропаганда и одурманивание людей сделали свое дело.
Неизвестно, как будет разворачиваться история после того, как новый президент Украины начнет свою работу. Как бы там ни было – Путин уже добился своего, он в шаге от того, чтобы убрать неугодных политиков, которые мешают ему возвращать Украину, народ уже не против «мира» на условиях Москвы, он устал от войны и пропаганды, дело осталось совсем за малым.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, санкции
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