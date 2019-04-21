«Не планирую»: доктор Комаровский заявил, что не будет министром при Зеленском

21.04.2019 17:40

Главный педиатр Украины Евгений Комаровский заявил о том, что не собирается стать главой Министерства здравоохранения в том случае, если на президентских выборах победу одержит шоумен Владимир Зеленский. Как информирует replyua.net, об этом, Комаровский написал на своей странице в Facebook. Впрочем, доктор подчеркнул, что знает Зеленского около 10 лет, общается с ним, и ранее шоумен просил его стать советником по медицине, однако после этого в сторону доктора началась настоящая атака, пользователи теперь его оскорбляют.



«Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую», - сообщил Комаровский. Кроме того, он подчеркнул, что планирует только отвечать на вопросы и давать советы в рамках своей компетенции, и в ближайшее время он остаётся только детским врачом.



Напомним, что сегодня, 21 апреля, в Украине проходит второй тур президентских выборов. За кресло главы государства борются два кандидата - действующий президент Пётр Порошенко и Владимир Зеленский.