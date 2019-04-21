Очередные круги ада: в Украине вводят новые правила техосмотра

21.04.2019 07:00

В Украине усилят правила технического осмотра для коммерческого транспорта уже с 1 мая. О будущих изменениях сообщили в Министерстве внутренних дел.

Новации затронут грузо- и пассажироперевозчиков. Однако МВС уже в 2020 году планирует расширить обязательную процедуру на всех участников дорожного движения, что устанавливает соответствующий законопроект.

Так, планируют расширить перечень обязательных пунктов, которые заполняют по результатам техосмотра.

Кроме того, уже с 2019 года планируют изменить правила получения и замены водительских прав. Категорию "А" двухколесного транспорта планируют разделить на четыре подкатегории в зависимости от мощности. А документы придется получать и тем, кто водит электробайк.

Введение новых правил частично связано с тем, что электробайками и подобными видами транспорта пользуются даже подростки, которые часто не знают правил дорожного движения.

Термин действия прав планируют сократить до 15 лет, а для водителей грузовых машин он может и вовсе составить 5 лет.

Источник : https://from-ua.com