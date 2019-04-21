Один из ключевых ингредиентов классического украинского борща – обыкновенная белокочанная капуста, продолжает стремительно дорожать. По данным ценового мониторинга, проведенного 19 апреля, килограмм овоща в киевских супермаркетах продавался по 34-40 гривен. Это абсолютный рекорд за всю историю независимости, пишет UBR.ua.

В частности, крупнейшие столичные сети продают капусту по такой цене: Metro – 39,90 грн./кг, Ашан – 33,50 грн./кг, Fozzy – 35,98 грн./кг, Novus – 33,79 грн./кг.

Подорожание капусты, в общем, не является сенсацией на украинском рынке. Овощ в последние полгода занимает верхние строки рейтинга ценового ралли в продуктовой корзине.

Нынешний скачок особенно выделяется. По данным государственной службы статистики, еще месяц назад капуста в Киеве в среднем продавалась по 19,29 грн./кг. То есть всего за несколько недель цена выросла почти в 2 раза.

При этом во всех из проанализированных супермаркетах цена овоща уже превысила стоимость бананов и даже ананасов. В некоторых магазинах разница с импортными фруктами достигает 10 грн. Не в польщу капусты.

Впрочем, успокаивают эксперты, паниковать не стоит. Сильно дешеветь капуста в ближайшие месяц-два не будет, но и дальнейшего роста цен ждать не стоит.

"Дефицит на рынке в самом деле есть, потому столь стремительно растут цены. Однако уже сейчас многие импортеры переключились с лука на капусту. И вскоре на прилавки попадут первые крупные партии заграничного овоща, что снизит цену на 1-1,5 грн. А в мае она упадет еще на 1,5-2 грн. В июне же на рынке появится молодая отечественная капуста, и окончательно обвалит цены. Думаю, к августу стоимость килограмма вернется к уровню 7-8 грн./кг", - рассказал глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.