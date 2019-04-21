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"Перемирия на Донбассе не будет, Путин успокоится только тогда, когда "сломает" Украину", - блогер
Срыв переговоров по Пасхальному перемирию – часть плана Кремля по давлению на Украину с целью навязать ей переговоры с так называемыми "народными республиками" и таким образом изменить статус РФ с агрессора на "миротворца". Как пишет для site.ua политолог Кирилл Сазонов, принятие таких условий для Украины автоматически означает медленную смерть нашего государства и превращение его в марионеточное подконтрольное Кремлю образование типа Южной Осетии, передает https://www.dialog.ua . Ведь по кремлевскому сценарию, результатом переговоров с "ДНР" и "ЛНР" станет возвращение их в состав Украины на условиях "особого статуса". А это – несколько миллионов "прокачанных" российской пропагандой избирателей, которые кардинально изменят расклад политических сил в стране. Это – колоссальные расходы из бюджета на восстановление инфраструктуры и содержание новых "автономий". Это – огромный участок "прозрачной" границы с РФ, через который наверняка будет идти контрабанда, а при обострении ситуации в Украине – и российские "миротворцы". Это – масса других угроз, которые Украина может просто не пережить. "Итак, Россия во время скайп-конференции отказалась поддержать инициативу Украины об объявлении пасхального перемирия. Шесть часов переговоров и результат ноль. Несут привычную чушь про гражданскую войну в Украине и необходимость прямых переговоров Украины с ОРДЛО. В общем, все ожидаемо и никаких принципиальных подвижек. Я уже писал пару недель назад, что переговоры о пасхальном перемирии обречены и даже в случае формального согласия той стороны, оно продержится недолго. И дело совсем не в упрямстве Киева, который не хочет прямых переговоров с неизвестно кем, "представляющим" Донецк и Луганск. Просто Москве не нужно перемирие. Только на ее условиях, которые для Украины очень похожи на политическую капитуляцию. А лидеры так называемых ДНР и ЛНР просто марионетки, которые играют по написанному в Кремле сценарию. Рассчитывать на какой-то прорыв в переговорах при сохранении таких стартовых позиций точно не стоит. Условия Москвы не изменились, как и риторика ее сторонников в Киеве. Прямые переговоры украинской власти с непризнанными республиками – только первый пункт. Он позволит РФ настаивать на том, что в нашей стране действительно внутренний конфликт, но при активном содействии Москвы идут прямые переговоры. То есть Россия уже не агрессор совсем, а наоборот – миротворец. То есть санкции нужно снимать и извиняться. Но и после этой промежуточной, хотя и очень важной для Кремля победы, убирать руки от украинского горла они не собираются. Вторым этапом должно стать возвращение ОРДЛО в Украину на политических условиях Москвы. Несколько миллионов избирателей, которые пять лет прожили в условиях тотальной российской пропаганды – уже мощный ресурс Кремля для влияния на украинскую политику. Плюс – полное содержание регионов, восстановление инфраструктуры и прочее полностью ложится на украинский бюджет. В нашей ситуации масса этого груза может оказаться критичной. Но выплачивать репарации РФ не станет – она же больше не агрессор, правильно? В качестве бонуса (опять для Кремля) остается практически прозрачная граница с РФ и амнистированные боевики в качестве "народной милиции". Все это, повторюсь, за украинский счет. У Москвы сплошные бонусы, а у Украины только большие потери и риски потерь катастрофических. Конечная цель – полная ликвидация украинской независимости и превращение в марионеточный режим по образцу Южной Осетии. Естественно, Киев от этого сценария отказывается. А Москва не хочет перемирия, пока мы не сломаемся. Вот такое простое уравнение со всеми известными…" - написал Сазонов.
Теги: Украина, Донбасс, Путин, перемирие
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