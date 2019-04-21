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«Планирую давать советы»: Комаровский рассказал, чем займется в случае победы Зеленского

21.04.2019 15:41
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«Планирую давать советы»: Комаровский рассказал, чем займется в случае победы Зеленского

Член команды украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского, педиатр Евгений Комаровский, заявил, что не готов быть министром здравоохранения в случае победы кандидата на выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Комаровского, с Зеленским он дружит уже более 10 лет, и шоумен попросил его быть советником по медицине. Комаровский пишет:

«Пожалуйста, потерпите. Не реагируйте. Не кормите троллей вашими эмоциями. Наша команда надеется на то, что после выборов им (троллям) урежут материальную помощь и они затихнут сами по себе. Быть министром не планирую. Планирую давать советы и отвечать на вопросы в рамках моей компетенции. Остаюсь детским врачом».

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, победа, советы, медицина, команда
 
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