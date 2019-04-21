«Планирую давать советы»: Комаровский рассказал, чем займется в случае победы Зеленского

21.04.2019 15:41

Член команды украинского комика и кандидата в президенты Владимира Зеленского, педиатр Евгений Комаровский, заявил, что не готов быть министром здравоохранения в случае победы кандидата на выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Комаровского, с Зеленским он дружит уже более 10 лет, и шоумен попросил его быть советником по медицине. Комаровский пишет: