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После выборов у украинцев будут забирать авто: детали закона
Важная информация.
В начале следующей недели на киевские улицы выйдут работать первые муниципальные парковочные инспекторы.
Об этом сообщил заместитель директора департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник управления по парковке Дмитрий Рахматуллин. По его словам, на начальном этапе патрулировать улицы будут 10 человек. Всего же к концу года штат инспекторов должен вырасти до примерно 90-100 человек.
«Инспекторы выйдут примерно в понедельник-вторник. Маршруты есть, будем их чередовать. Работать пока будут в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева. Будет больше инспекторов – будет и больший охват территории. Эвакуация автомобилей будет проходить на данном этапе силами нацполиции – инспектор вызовет патруль, а те уже в свою очередь будут заниматься эвакуацией неправильно припаркованных авто. На сегодня наша нормативно-правовая база еще не позволяет самостоятельно привлекать эвакуаторы», — добавил Рахматуллин.
Конкурсы на занятие должностей парковочных инспекторов продолжается, набор идет. После начала патрулирования, в инспекции рассчитывают активнее нанимать сотрудников.
Источник : https://from-ua.com
Теги: выборы, закон, авто
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