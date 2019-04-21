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«Украина избирает нового лидера»: экзитпол
Согласно появившимся первым данным по результатам голосования на президентских выборах в Украине, в нашей стане видимо появится новый президент. Так, как информирует replyua.net, информационное агентство РИА «Новости» со ссылкой на NIMG сообщает, что в настоящее время кандидат в президенты украинского государства Владимир Зеленскийнабрал 71,8 процента голосов, а его оппонент Петр Порошенко – 28,2 процента.
Также об огромном преимуществе Владимира Зеленского сообщил и украинский общественный деятель Юрия Касьянов, который обнародовал результаты первых экзитполов, проводящих опросы людей на выходах с избирательных участков. Согласно информации Касьянова, за нынешнего президента Украины Петра Порошенко свои голоса отдали 24,2 процента избирателей, а вот за лидера «Зе!Команды» - 75,8 процента, что говорит о том, что наша страна с великой вероятностью избрала нового главу государства.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 11 часов 00 минут по киевскому времени явка избирателей на президентских выборах в Украине составила 18 процентов. Голосование будет длиться до 20 часов по местному времени, а начались выборы сегодня в 8 часов утра.
Теги: Украина, Донбасс, лидер, экзит-пол
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