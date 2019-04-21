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В ОРДО накажут должников по алиментам: запретят покидать «ДНР» и отберут имущество

21.04.2019 13:39
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В ОРДО накажут должников по алиментам: запретят покидать «ДНР» и отберут имущество

На временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой области действует жесткая система привлечения должников по уплате алиментов к обязательным выплатам. Об этом в интервью газете «Донецкое время» рассказал местный «министр юстиции» Юрий Сироватко.

По его словам, даже если должник находится в России или на подконтрольной Украине территории, ему все равно будут насчитываться долги: как только он попытается приехать в ОРДО, его сразу заставят выплатить всю сумму.

Для должников, которые проживают на неподконтрольных территориях, действует норма обязательного взыскания долгов — если даже они не работают и не получают доходов, алименты спишут в счет их имущества.

За злостную неуплату долгов предусмотрена «уголовная» ответственность.

Также если должник уклоняется от уплаты, «исполнительня служба» может обратиться с требованием запретить ему выезд с неподконтрольных территорий.

Если же должник не может выплачивать долг, так как находится на принудительном лечении или в местах лишения свободы, местные «власти» обещают помочь несовершеннолетним детям выплатами.

Источник : https://donpress.com 



Теги: должник, алименты, имущество, ДНР, ОРДО
 
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