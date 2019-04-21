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В результате ДТП в Волынской области три человека погибло, еще 16 пострадали
Из-за столкновения автомобиля Volkswagen Caddy и рейсового автобуса сообщением "Луцк – Тернополь" погибли водитель и двое пассажиров легкового авто, рассказали в пресс-службе полиции Волынской области.
21 апреля на автодороге сообщением "Луцк – Дубно", в селе Крупа Луцкого района столкнулись автомобиль Volkswagen Caddy и рейсовый автобус сообщением "Луцк – Тернополь". Об этом сообщила пресс-служба полиции Волынской области.
"По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир госпитализирован. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи и прохождения обследования", – рассказали в пресс-службе.
В полиции добавили, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).
Представитель Главного управления Национальной полиции в Волынской области рассказал "Українським Новинам", что всего в результате ДТП пострадало 16 человек, часть из них госпитализировали.
Источник : https://gordonua.
Теги: Донбасс, Волынская область, ДТП
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