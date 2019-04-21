В штабе Зеленского назвали приоритетным направление, связанное с контактами в РФ

21.04.2019 22:37

В штабе кандидата в президенты Украины и украинского комика Владимира Зеленского заявили о намерении налаживать контакты с Россией. Об этом сообщил отвечающий за формирование государственных институтов и идеологию в штабе Зеленского Руслан Стефанчук.

Представитель Зеленского сообщил, что после победы на выборах люди из команды кандидата намерены собраться и разделить зоны ответственности за разные направления. Стефанчук отметил:

«Думаю, что направление, связанное с контактами с Россией, для нас будет приоритетным. Нам нужно искать выход из ситуации, нам нужно завершение войны в ближайшее время».

Также, он добавил, что конкретные имена тех, кто будет отвечать за переговоры с России, назвать пока не готов.

Источник : https://donpress.com