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Вакарчук призвал украинцев прийти на голосование в вышиванках

21.04.2019 08:20
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев прийти 21 апреля на избирательные участки в вышиванках

Об этом Святослав Вакарчук написал в twitter.

"Завтра иду на участок в вышиванке. Приходите и вы! Украина у нас одна!", - написал Вакарчук.

Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.



Теги: Донбасс, голосование, вышиванка, президентские выборы
 
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