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«Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно»: Зеленский выступил с мощной речью
Кандидат в президенты Украины, лидер «95 квартала» Владимир Зеленский выступил с мощной речью, обратившись к избирателям, передает replyua.net. В первую очередь, лидер результатов экзит-полов, заявил, что не подведет свою страну. «Мы сделали это вместе. Сейчас не будет пафоса. Я просто хочу сказать сказать спасибо. Моим родителям за то, что они это пережили. Спасибо моей жене, которая не вышла бы за меня замуж, если бы раньше услышала все, что обо мне говорили во время этих выборов. И спасибо всей моей команде», - сказал Зеленский.
Актер также обратился к своим коллегам по «95 кварталу», отметив, что очень благодарен им за поддержку. Кроме этого, со словами благодарности Зеленский обратился к журналистам, правоохранителям и всем украинцам, которые сегодня пришли на избирательские участки. «Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. Все страны постсоветского союза, посмотрите на Украину. Все возможно», - подчеркнул Зеленский. Стоит также отметить, что кандидат вышел к журналистам вместе с женой Еленой под саундтрек сериала «Слуга народа».
Теги: Донбасс, выборы президента, выступление
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