- Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы13:00
- Будда в Харькове и борщ с квасом: чем живут нацменьшинства в Украине12:40
- Волох: "Путин приготовил Украине кровавую ловушку, выбраться будет трудно" 12:00
- Второй тур выборов: как выглядит бюллетень и как правильно голосовать11:37
- Центризбирком Украины назначил на 30 июня выборы в 66 объединенных территориальных общинах 11:19
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- На Прикарпатье покончила жизнь самоубийством целая семья: стали известны первые подробности 10:23
- "Перемирия на Донбассе не будет, Путин успокоится только тогда, когда "сломает" Украину", - блогер 09:39
- Суд ночью принял однозначное решение по иску о снятии Зеленского с выборов - громкие подробности 09:20
- Богданов: кто бы не победил, сторонники проигравшего от полугода до 5 лет могут с полным правом говорить «а я же говорил»09:01
Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы
В воскресенье, 21 апреля, в Украине в 08.00 начался второй тур выборов президента.
Оперативный штаб МВД и региональные штабы по всей Украине также открылись в 08:00, сводка о ситуации в стране будет обнародоваться каждые два часа. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отметим, второй тур президентских выборов в Мариуполе сегодня 21 апреля проходит под усиленной охраной военных. Здесь к некоторым участкам армия стянула бронетехнику.
В частности, одну бронемашину заметили возле дворца культуры «Молодежный», где расположен окружной участок №58. Военные объяснили, что таким образом усилена охрана особо важных объектов. Всего в Мариуполе две окружные комиссии, которые объединяют 215 участков.
Сами военные в Мариуполе смогут проголосовать на четырех специальных участках.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, тур, БТР, президентские выборы
- На Днепропетровск движется колонна военной техники с пушками (ВИДЕО)
- Порошенко в Харькове лично протестировал БТРы для АТО (ВИДЕО)
- Сегодня в зону АТО выехали 10 новых броневиков для пограничников (ВИДЕО)
- Боевики в трауре. Через Макеевку проехала «похоронная процессия»
- Оборонпром Украины на подъеме: Порошенко показал экспериментальную новинку - супернадежный корпус к БТР-4
- БТР и снайперы у стадиона! На "Донбасс Арене" состоялись антитеррористические учения (ФОТО)
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Под Киевом убили переселенку из Донецка17:30
- РФ превратила Донбасс в источник дешевой рабсилы - всплыл документ, который заставил прозреть даже сепаратистов17:09
- Второй тур выборов: к избирательным участкам подогнали БТРы13:00
- Будда в Харькове и борщ с квасом: чем живут нацменьшинства в Украине12:40
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Волох: "Путин приготовил Украине кровавую ловушку, выбраться будет трудно" 12:00
- Второй тур выборов: как выглядит бюллетень и как правильно голосовать11:37
- Центризбирком Украины назначил на 30 июня выборы в 66 объединенных территориальных общинах 11:19
- Кровавая Пасха на Шри-Ланке. Взрывы в церквях и отелях, 25 человек погибло, 300 раненых11:00
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- На Прикарпатье покончила жизнь самоубийством целая семья: стали известны первые подробности 10:23
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Пенсии выросли в два раза: кому повезло, а кого обошли стороной18:58
- 20 апреля: что не рекомендуется делать в Акулин день12:27
- Гривна реагирует. Последствия новостей о Привате. ВИДЕО20:37
- У каких знаков Зодиака легкая рука?19:35
- Порошенко расколол украинское общество: «к чему приводит нелепая политика»18:30
- Насколько дороже стала пасхальная корзина18:10
- Правозащитник рассказал, к чему стоит готовиться украинцам в начале 2020 года17:10
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье14:13
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- После пожара в Нотр-Даме все ахнули: в бронзовом петухе найдена утерянная святыня, связанная с земной жизнью Христа
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Знаки Зодиака, в жизни которых до конца весны закончатся все трудности и испытания
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Мощный прорыв ВСУ в глубь Донбасса: передовые подразделения сил ООС отбросили "ДНР" с позиций и заняли 20 кв. км передовой
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""