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Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»

22.04.2019 08:24
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Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»

Победивший по данным экзитполов на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский уже успел сделать определенные заявления на счет кадровых чисток у власти нашей страны. 

В частности, как информирует replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, такую информацию Владимир Зеленский обнародовал во время брифинга в своем штабе, заявив, что намерен снять с должности руководителя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде». 

Зеленский отметил: «Юрий Луценко – это старая команда, а мы будем назначать новых людей. И это не только господина Луценко касается». Но, как известно, Генпрокурор Украины назначается на должность и увольняется с нее главой государства по согласию Верховной Рады Украины, где пока что Зеленский не имеет большинства.



Теги: Донбасс, Луценко, Владимир Зеленский, победа, выборы президента
 
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