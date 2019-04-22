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Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»
Победивший по данным экзитполов на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский уже успел сделать определенные заявления на счет кадровых чисток у власти нашей страны.
В частности, как информирует replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, такую информацию Владимир Зеленский обнародовал во время брифинга в своем штабе, заявив, что намерен снять с должности руководителя Генеральной прокуратуры Украины Юрия Луценко, так как он относится к «старой команде».
Зеленский отметил: «Юрий Луценко – это старая команда, а мы будем назначать новых людей. И это не только господина Луценко касается». Но, как известно, Генпрокурор Украины назначается на должность и увольняется с нее главой государства по согласию Верховной Рады Украины, где пока что Зеленский не имеет большинства.
Теги: Донбасс, Луценко, Владимир Зеленский, победа, выборы президента
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