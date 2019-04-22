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«Есть план!»: Зеленский наконец-то рассказал, как будет строить отношения с Москвой
Украина продолжит Минский процесс и работу в Нормандском формате. Об этом победитель президентских выборов в Украине Владимир Зеленский заявил в своем штабе в КВЦ "Парковый" после озвучивания результата Национального экзит-пола, передает ONLINE.UA.
"Мы будем действовать в любом случае в Нормандском формате, будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я считаю, что там будут кадровые замены. В любом случае мы будем продолжать Минское направление и идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, потому что это самое главное для нас — вернуть наших ребят живыми", — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что сейчас задача номер один вернуть наших всех заключенных, всех пленных, военнопленных". Шоумен добавил, что общался с родителями, матерями пленных моряков РФ. "Я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой", — подчеркнул он.
По словам Зеленского, он и его команда начнет "мощную информационную войну", чтобы закончить войну на Донбассе. "Наш план-подготовка, мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы закончить огонь на Донбассе.... Мы вас (журналистов – ред.) приглашаем, мы будем с вами разговаривать. Ближайшее время мы сообщим всем. Всех наших украинских журналистов и блоггеров. У нас есть план действий", — отметил Зеленский.
Он заверил, что у его команды "есть очень креативные идеи" и что им "нужна ваша помощь".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Москва, Владимир Зеленский, выборы президента
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