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Гордон знает, кто будет новым премьер-министром после выборов
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявляет, что бывший кандидат в президенты Игорь Смешко в будущем станет премьер-министром Украины после победы на выборах в Раду, пишет Диалог.
Журналист утверждает, что именно бывший руководитель СБУ станет той политической фигурой, вокруг которой сплотятся все политические игроки Украины.
Гордон, который поддержал Смешко в первом туре и сделал для его продвижения очень много медийно, заявил о настоящем феномене политика. По его мнению, у кандидата в первом туре отняли 3,5–4% однако и без того его результат был впечатляющим.
При этом Гордон считает, что Смешко станет премьер-министром, который сможет одержать победу на предстоящих парламентских выборах в Раду его возглавить украинское правительство.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, премьер-министр, выборы президента
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