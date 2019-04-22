Эксперт объяснил, как президент может повлиять на снижение тарифов

22.04.2019 20:30

Валентин Землянский заявил, что у президента Украины действительно есть возможность снизить тарифы. Однако при этом эксперт по энергетическим вопросам подчеркнул, что глава государства может оказывать не прямое, а косвенное воздействие, сообщает replyua.net со ссылкой на Новости Украины – From-UA.



По мнению Валентина Землянского, в Украине президент действительно имеет возможность влиять на тарифы. Однако нужно понимать, что посодействовать их снижению глава государства может не прямо, а опосредовано. Эксперт объяснил – для того, чтобы снизить тарифы, требуются определенные действия, напрямую с ними не связанные. Например, если удастся решить проблему Донбасса, то Украина может отказаться от импорта антрацита, и перейти на собственный уголь. Понятно, что это повлияет на одну из важных оставляющих тарифа.



Еще один возможный вариант – закупка природного газа у РФ. Ведь глава «Газпрома» ранее заявлял о возможном снижении стоимости «голубого топлива» для Украины. Также важно сохранить транзит природного газа, поскольку это позволит снизить транспортную составляющую в тарифе. Наконец, глава государства может инициировать пересмотр формулы тарифов с последующей отвязкой от биржевых цен. Данный момент Землянский считает принципиальным. Он не относится к компетенции президента, однако глава государства вполне может задать здесь нужный тренд. Напомним, у Зеленского уже начали вилять, говоря о снижении тарифов на коммуналку.