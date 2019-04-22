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Юлия Тимошенко высказалась о победе Владимира Зеленского

22.04.2019 17:10
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Юлия Тимошенко высказалась о победе Владимира Зеленского

На согласительном совете 22 апреля лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала победу на выборах Владимира Зеленского "шансом для Украины".

Юлия Владимировна напомнила, что подобный шанс выпадал украинцам несколько раз – например, после Оранжевой революции и Революции Достоинства. Однако эти возможности, по ее словам, были утрачены, и вот сейчас – «третий шанс, который люди получили мирным путем".

Она убеждена в необходимости скорейшего воплощения изменений, так как «люди не будут ждать годами". Поэтому Тимошенко призвала своих коллег по парламентскому сообществу "не превращаться в гири на крыльях перемен". 

"Надо немедленно дать возможность новому президенту поменять силовиков: генпрокурора, главу СБУ, министра обороны для того, чтобы посмотреть, имеет ли новый президент политическую волю с помощью своих силовиков привлечь всех представителей действующей власти, которые были замешаны в коррупции, к ответственности. Это будет первый тест на изменения",

- заявила лидер "Батькивщины".

Также политик добавила, что срочно нужна смена Кабинета министров. 

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский
 
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