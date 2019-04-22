- Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе11:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- «Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки09:00
- Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков08:55
- Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»08:24
Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе
Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчет голосов, однако уже сейчас понятно, что жители большинства областей Украины высказали свой протест Петру Порошенко. Как информирует replyua.net, в большинстве областей за пока ещё действующего главу государства проголосовало минимальное количество избирателей.
Совсем не удивляет, что Порошенко набрал около 10% голосов в южных и восточных регионах, однако в некоторых западных областях избиратели также решили проголосовать за Владимира Зеленского. В частности, 70% жителей Хмельницкой области проголосовали за Зеленского, и только 27% за Порошенко. В Закарпатской области у Порошенко с поддержкой настоящая беда. 81 процент отдал голоса за Зеленского. Также Зеленский уверено победил в Ровненской, Житомирской, Киевской, Черновицкой, Винницкой областях. Единственная область Украины, где большинство жителей проголосовали за Порошенко,- это Львовская.
Что касается южных и восточных областей, то там у Порошенко изначально не было никаких шансов. Самый низкий процент голосов пока еще действующий президент заработал в Луганской области. Там за него проголосовали только 9% избирателей, и примерно такая же статистика наблюдается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Порошенко
- Зеленский записал новое обращение и рассказал о требованиях Порошенко: «Делят людей»
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику
- Зеленский собрал многотысячную армию: «Такого не было даже на Майдане»
- Дебаты 14 апреля в 14:14: раскрыт тайный смысл времени, выбранного Порошенко для встречи с Зеленским
- Порошенко заявил о своей победе во втором туре: разрыв с оппонентом Зеленским значительно сокращен
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Археологи обнаружили завод племени майя11:15
- Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе11:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)09:35
- Xiaomi представила беспроводной утюг (ВИДЕО)09:25
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты