Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе

22.04.2019 11:00

Центральная избирательная комиссия Украины продолжает подсчет голосов, однако уже сейчас понятно, что жители большинства областей Украины высказали свой протест Петру Порошенко. Как информирует replyua.net, в большинстве областей за пока ещё действующего главу государства проголосовало минимальное количество избирателей.



Совсем не удивляет, что Порошенко набрал около 10% голосов в южных и восточных регионах, однако в некоторых западных областях избиратели также решили проголосовать за Владимира Зеленского. В частности, 70% жителей Хмельницкой области проголосовали за Зеленского, и только 27% за Порошенко. В Закарпатской области у Порошенко с поддержкой настоящая беда. 81 процент отдал голоса за Зеленского. Также Зеленский уверено победил в Ровненской, Житомирской, Киевской, Черновицкой, Винницкой областях. Единственная область Украины, где большинство жителей проголосовали за Порошенко,- это Львовская.



Что касается южных и восточных областей, то там у Порошенко изначально не было никаких шансов. Самый низкий процент голосов пока еще действующий президент заработал в Луганской области. Там за него проголосовали только 9% избирателей, и примерно такая же статистика наблюдается в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.