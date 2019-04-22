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Курс доллара в Украине может взлететь: названо одно существенное условие
Курс доллара в Украине в 2019 году будет зависеть от очередного транша МВФ в мае. Если средства не поступят, а скорее всего так и будет, то доллар однозначно "взлетит" до 30 и более.
Такой прогноз озвучил экономист Максим Праздников, передает Обозреватель.
Он также отметил, что от этого поступления зависит получение Украиной еще нескольких траншей.
"Если все будет идти хорошо, и Украина получит эти деньги, то при отсутствии каких-либо форс-мажоров мы вряд ли выйдем за пределы 30 грн за доллар, то есть, средний годовой курс будет ниже даже чем 29. При таком течении событий ближе к концу года мы можем ожидать именно на такую цифру. Если же транша не будет, то, честно говоря, прогнозировать курс сложно, ведь от этого поступления также зависит получение Украиной еще нескольких траншей в этом году. Однозначно, тогда доллар будет по 30", – сказал он.
Второй вариант в этом случае для Украины более реалистичный, ведь, по словам экономиста, получение транша МВФ в мае маловероятно. Об этом ему стало известно из разговора во время одной закрытой встречи, которую Праздников посетил ранее.
"Там озвучили мнение, что возможно, этого перевода не будет. Это не связано с выборами, с результатами голосования, это совсем другая сфера. Причиной здесь есть некоторые требования, которые были выдвинуты нынешней власти – там что-то не было выполнено", – сказал он.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, доллар, курс валют
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