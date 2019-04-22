Лавров огласил условия: что в Кремле ждут от Украины

22.04.2019 20:18

Украинские корабли, в том числе военные, могут без проблем проходить из Черного в Азовское море по Керченскому проливу.

Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Звезда», передают «Крым.Реалии».

«Как мы уже многократно говорили, дело в том, что нет никаких проблем для прохода украинских военных кораблей из Черного моря к своим портам в Азовском море. Единственное условие — нужно соблюдать нормы безопасности плавания по Керченскому проливу», — заявил он.

Ранее Совет Федерации РФ одобрил заявление, в котором сообщил, что нарушение установленных российской стороной процедур прохода через Керченский пролив украинскими кораблями «чревато возникновением военного конфликта с Россией».

Напомним, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские пограничники со стрельбой захватили украинский рейдовый буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

Источник: https://from-ua.com