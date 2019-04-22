Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом

22.04.2019 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского комика Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает «Белта».

В тексте поздравления Лукашенко выразил поддержку Украине и отметил:

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Лукашенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх