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Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом
22.04.2019 14:00
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского комика Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает «Белта».
В тексте поздравления Лукашенко выразил поддержку Украине и отметил:
«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, Лукашенко
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