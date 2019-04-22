Лукашенко поздравил Зеленского с победой и пообещал быть добрым другом

22.04.2019 14:00

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил украинского комика Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Об этом сообщает «Белта».

В тексте поздравления Лукашенко выразил поддержку Украине и отметил:

«С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом».

Источник: https://donpress.com