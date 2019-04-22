- Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе11:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- «Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки09:00
- Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков08:55
- Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»08:24
«Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным
В скором времени общественности придется наблюдать за большим конфликтом между кандидатом в президенты Владимиром Путиным и хозяином Кремля Владимиром Путиным. Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал «24», такую точку зрения озвучил депутат ВР Мустафа Найем. Он подчеркнул, что на президентской должности Зеленскому не позволят «просто так шевельнуться в сторону» России.
«Попытки будут, поскольку мы видим большое количество людей, которые радуются, что Порошенко проиграл. Преимущественно, это люди старого режима. Эти люди будут пытаться повлиять на ситуацию, но нужно понимать, что мы уже не та страна, в которой один человек все решает. Если Зеленский шелохнется в ту сторону, то поверьте и в парламенте, и в обществе – это быстро остановят», – отметил политик. Также парламентарий считает, что Путин будет пытаться подкупить, задобрить Зеленского, показывая свою лояльность. Впрочем, Зеленский в начале президентства не сможет занимать половинчатую позицию.
«Я считаю, что полгода, год или даже скорее между ними будет серьезный конфликт. Нет сомнений, что будет личное противостояние. По-другому не может быть, учитывая войну», - добавил Найем.
Теги: Донбасс, Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада
- Официально: партия "Слуга народа" идет в политику
- Зеленский рассказал, как будет проходить его встреча с Путиным
- В Москве назвали главное условие для переговоров Зеленского и Путина
- «Что же будет с Украиной?»: Зеленский дал новое интервью по переговорам с Путиным
- «Встречаются как-то Ганапольский, Зеленский и Москаль»: соцсети отреагировали на спич Ганапольского
- Зеленский обратился к Путину (ВИДЕО)
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Археологи обнаружили завод племени майя11:15
- Как голосовала Украина: Порошенко провалил выборы даже на западе11:00
- Война на Донбассе: боевики дважды нарушили режим тишины, есть раненые10:45
- «Начнется противостояние»: в ВР предупредили о неизбежности конфликта Зеленского с Путиным10:32
- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)09:35
- Xiaomi представила беспроводной утюг (ВИДЕО)09:25
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты