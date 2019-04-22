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«Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки

22.04.2019 09:00
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«Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки

Поки що діючий президент України Петро Порошенко після озвучення результатів екзит-полуопублікував на своїй сторінці у «Фейсбук» пост, де повідомив, що найближчі дні для цього будуть неспокійними, передає replyua.net.

Крім цього, український лідер звернувся до своєї родини, зазначивши, що вдячний їм за підтримку та віру. «Марино, дякую тобі і дітям, моєму батькові за те, що ви завжди поруч. Знаю, що і в найближчі дні – а вони, буду відвертим, для мене психологічно непрості – можу на вас розраховувати», - написав Петро Порошенко.

Варто наголосити, що в коментарях під цим постом українці залишили багато слів підтримки. «Я дякую Вам, пане Президенте, за те, що я за ці 5 років стала українкою! Ви виявились на голову вище багатьох, що живуть поруч з нами!», ««Ми програли бій, але не програли війну» - мудрі слова достойного Президента, мого Президента. Дякую Вам, Петре Олексійовичу, за збережену Україну, за Вашу важку виснажливу роботу протягом попередніх п’яти років, за те, що Ви не здалися і не збираєтесь цього робити. Дай Вам, Боже, здоров‘я на многії літа!», «Я дуже розчарована в 73% українців, які зрадили Україну. Дякую пане президенте що боролися за країну і дали нам шанс на краще майбутнє!», - пишуть користувачі мережі.



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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