Нормальная температура тела по версии Минздрава

22.04.2019 14:45

36,5-37,0 °C принято было считать нормальной температурой тела человека. Такую информацию Минздрав предоставил УНН.

Постоянство температуры обеспечивается теплообразованием и теплоотдачей. Но следует учитывать, что температура внутренних органов превышает вышеуказанные показатели, а в некоторых частях тела, наоборот, ниже.

Так, к примеру, температура в печени 38-38,5 градусов. В голеностопном суставе- 30 градусов, а в пальцах ног- 24,5.

Источник: http://kr24.com.ua