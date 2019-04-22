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Останетесь без прав и пенсий: ветеран АТО выступил с предупреждением к жителям Донбасса
Если жители временно неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей получат российские паспорта, они лишатся социальных выплат и ряда гражданских прав в Украине. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», об этом заявил ветеран антитеррористической операции Мирослав Гай, комментируя планы Москвы предоставить российское гражданство жителям ОРДЛО.
«Я хотел бы напомнить гражданам Украины, проживающих на оккупированных территориях, что в случае получения ими российского паспорта, Россия скорее всего будет их раздавать так же, как и в Крыму – российские выдавала, а украинские забирала. И если вы получите российский паспорт, а украинский у вас заберут, вы останетесь не только без безвиза, но и не сможете получать украинские пенсии, на которые имеете право, голосовать, и вообще будете лишены в Украине определенных гражданских прав», – подчеркнул он.
Кроме того, ветеран АТО считает, что жители оккупированных районов должны «сто раз подумать», прежде чем соглашаться стать гражданами РФ. «Не исключено, что на тех территориях, где есть война, паспорт России будет выгоднее чисто с меркантильной точки зрения, чем украинский», - пояснил Гай.
Теги: Донбасс, выборы президента, АТО, выплаты, пенсии
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