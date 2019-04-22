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Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика
22.04.2019 21:03
Известный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что ждать от погоды на Пасху и майские праздники.
"В первых числах мая ожидается +19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. Согласно расчетам, понижение температуры после Пасхи приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни. При поздней Пасхе самой холодной волной является первая, то есть та, которая через полторы недели", - говорит синоптик.
За его словами, волна пройдет 6 мая, но это будет длиться не долго.
К тому же, в ночь на Пасху и в первой половине дня 28 апреля ожидается теплая и сухая погода, однако, во второй половине дня могут быть дожди.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз, Пасха, выходные, прогноз погоды
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