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Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика

22.04.2019 21:03
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Погода на Пасху и майские: прогноз от народного синоптика

Известный синоптик Леонид Горбань рассказал украинцам, что ждать от погоды на Пасху и майские праздники.

"В первых числах мая ожидается +19-21 градус тепла, но 2 мая есть вероятность дождя. Согласно расчетам, понижение температуры после Пасхи приходится на 9-й, 17-й и 33-й дни. При поздней Пасхе самой холодной волной является первая, то есть та, которая через полторы недели", - говорит синоптик.

За его словами, волна пройдет 6 мая, но это будет длиться не долго.

К тому же, в ночь на Пасху и в первой половине дня 28 апреля ожидается теплая и сухая погода, однако, во второй половине дня могут быть дожди.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, прогноз, Пасха, выходные, прогноз погоды
 
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