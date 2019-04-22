Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание

22.04.2019 14:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Порошенко успеет подписать резонансный закон до инаугурации Зеленского: президент дал важное обещание

Президент Украины и все еще действующий глава государства Петр Порошенко дал обещание подписать закон о функционировании украинского языка как государственного после того, как его примет Верховная Рада.

Вызвавший резонанс в украинском обществе закон может получить одобрение со стороны Порошенко, который будет иметь полномочия главы государства до инаугурации нового президента.

Об этом Порошенко заявил сразу после оглашения результатов экзитполов в пресс-центре своего предвыборного штаба. Действующий глава государства пообещал защищать украинский язык.

Он отметил, что за 5 минувших лет было сделано много эффективных шагов для популяризации украинского языка на ТВ, радио и в кино. При этом СМИ напоминают, глава Верховной Рады дал обещание принять закон в следующий четверг, 25 апреля. 



Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, закон, язык, Владимир Зеленский, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх