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Реакция Петра Порошенко на победу Владимира Зеленского
После того, как национальный экзитпол обнародовал предварительные данные по результатам голосования на президентских выборах в Украине, где было указано, что победу одержал Владимир Зеленский, опередив своего оппонента почти на 50%, пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выступил с комментарием относительно этого.
Как информирует replyua.net, Петр Порошенко заявил, что он поступит так, как это принято в демократических странах Европы – он позвонит и поздравит Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Также он отметил, что признает поражение на выборах украинского лидера.
Таким образом, 21 апреля, после оглашения экзитполов Петр Порошенко выступил с заявлением: «Я принимаю этот результат. Я уйду из офиса, но будьте уверены, из политики я уходить не собираюсь. Результаты экзитполов дают мне основания позвонить моему оппоненту и поздравить его, хоть это и впервые в нашей практике, но так принято в европейских странах».
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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