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С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона

22.04.2019 22:48
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С сегодняшнего дня у украинцев будут забирать авто: детали закона

Уже с 22 апреля в Киеве инспекторы по парковке могут организовать эвакуацию авто, припаркованного в неположенном месте

Об этом сообщил начальник Управления по парковке Дмитрий Рахматуллин.

С его слов, улицы столицы сейчас будут патрулировать около десяти инспекторов по парковке. Однако, уже к концу 2019 года их количество должно вырасти до 90-100 человек.

Пока инспекторы будут контролировать нарушителей в Печерском, Шевченковском и Голосеевском районах города Киева. Постепенно зона охвата будет увеличиваться.

Также в сообщении подчеркивалось, что именно эвакуацией автомобилей будет все же заниматься национальная полиция – инспектор вызывает патруль, который займется эвакуацией неправильно припаркованных машин.

Все будет работать таким образом, так как в настоящее время нормативно-правовая база пока не позволяет инспекторам по парковке самостоятельно привлекать эвакуаторы.

Конкурс на занятие должности парковочных инспекторов продолжается, идет набор.

После ввода патрулирования в инспекции планируют активнее брать новых сотрудников.

Напомним, что лидер второго тура выборов Владимир Зеленский заявил, что в статусе главы Украины намерен переехать из Банковой и не использовать президентский кортеж.

Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, которая началась после закрытия избирательных участков 21 апреля.

«Да, я не хочу работать в Администрации, но дайте мне туда сначала попасть… Место должно быть открытым. Мы очень хотим сократить Администрацию президента», – сказал политик.

«Я хотел бы, чтобы в Киеве не было трафика. Поэтому я хотел бы найти такое место в Киеве или возле Киева, чтобы не было каких-то кортежей. Я хочу избавиться от кортежа в целом», – добавил он.

 

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, закон, автомобиль
 
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