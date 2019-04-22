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Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским
22.04.2019 20:00
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил глава бюро «Голоса Америки» в Белом доме Стив Херман.
По словам Хартмана, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал данные выборы важным моментом в истории Украины. Хартман добавил:
«Трамп подчеркнул твердую поддержку США суверенитета Украины и ее территориальной целостности — в международно признанных границах — и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом, чтобы имплементировать реформы, которые усиливают демократию, усиливают процветание и искореняют коррупцию».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, телефон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
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