Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским

22.04.2019 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стали известны подробности телефонного разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с лидером выборов президента Украины Владимиром Зеленским заявил о своей поддержке суверенитета Украины и ее целостности. Об этом сообщил глава бюро «Голоса Америки» в Белом доме Стив Херман.

По словам Хартмана, Трамп пожелал Зеленскому успехов и назвал данные выборы важным моментом в истории Украины. Хартман добавил:

«Трамп подчеркнул твердую поддержку США суверенитета Украины и ее территориальной целостности — в международно признанных границах — и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом, чтобы имплементировать реформы, которые усиливают демократию, усиливают процветание и искореняют коррупцию».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телефон, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх