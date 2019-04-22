Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности

22.04.2019 10:15

Победителю украинских президентских выборов Владимиру Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп, передает УП.

Об этом сообщают корреспонденты УП со ссылкой на собственные источники в штабе Зеленского.

Телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона.

А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.

Источник: https://from-ua.com