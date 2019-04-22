У Зеленского поставили точку в вопросе роспуска Верховной Рады

22.04.2019 15:45

Команда Владимира Зеленского не собирается рассматривать вопрос роспуска Верховной Рады.

Об этом журналистам сообщил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что, по официальным данным ЦИК, по состоянию на 7:15 22 апреля Владимир Зеленский уверенно лидирует во втором туре президентских выборов.

По словам Разумкова, позиция Зеленского относительно роспуска ВР будет в рамках действующего законодательства Украины Разумков заверил, что пока нет смысла рассматривать какое-либо решение по Верховной Раде и она продолжает свою работу.

Также в штабе Зеленского отметили, что нет смысла обсуждать данный вопрос, так как "команда Зе" уже сейчас готовит несколько законопроектов на подачу в Верховную Раду, которая обязана будет их рассмотреть в ближайшее время. Напомним, уже на этой неделе нардепы могут определиться с датой голосования по законопроекту о языке.





