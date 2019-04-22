Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание

22.04.2019 10:00

Шизофрения считается болезнью неясной этиологии.



Американские ученые обнаружили бактерию, которая вызывает психическое заболевание, ранее считавшееся неизлечимым. Теперь его можно вылечить при помощи обычных антибиотиков.



Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.



Ученые из США, проводящие исследования на базе университета в штате Северная Каролина, обнаружили бактерию, которая вызывает серьезное психическое заболевание, которое ранее считалось неизлечимым - шизофрению.



Шизофрения считается болезнью неясной этиологии, причины ее возникновения обычно установить не удается, хотя принято считать, что наиболее вероятно начало заболевания у тех, чьи родственники были подвержены расстройству. Впрочем, в лечении шизофрении это не помогало, так как надежных и гарантированных методов лечения до сих пор не существовало.



К медикам из университета Северной Каролины попал пациент с шизофренией, который совершенно не реагировал на традиционную терапию. Исследуя больного, ученые обнаружили на теле пациента множество царапин, нанесенных кошачьими когтями.



После взятия анализов, врачи выявили, что больной заражен бартонеллой -бактерией «кошачьей царапины», которая как раз и развивается в месте царапин, оставленных кошачьими когтями.