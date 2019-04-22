- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- «Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки09:00
- Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков08:55
- Чистка от Зеленского: «Луценко и не только – это старая команда, а мы будем ставить новых людей»08:24
- Реакция Петра Порошенко на победу Владимира Зеленского08:15
- В штабе Зеленского анонсировали "налаживание контактов" с Россией 07:48
- Выборы-2019: обнародованы окончательные данные экзит-полов07:21
Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание
Шизофрения считается болезнью неясной этиологии.
Американские ученые обнаружили бактерию, которая вызывает психическое заболевание, ранее считавшееся неизлечимым. Теперь его можно вылечить при помощи обычных антибиотиков.
Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Ученые из США, проводящие исследования на базе университета в штате Северная Каролина, обнаружили бактерию, которая вызывает серьезное психическое заболевание, которое ранее считалось неизлечимым - шизофрению.
Шизофрения считается болезнью неясной этиологии, причины ее возникновения обычно установить не удается, хотя принято считать, что наиболее вероятно начало заболевания у тех, чьи родственники были подвержены расстройству. Впрочем, в лечении шизофрении это не помогало, так как надежных и гарантированных методов лечения до сих пор не существовало.
К медикам из университета Северной Каролины попал пациент с шизофренией, который совершенно не реагировал на традиционную терапию. Исследуя больного, ученые обнаружили на теле пациента множество царапин, нанесенных кошачьими когтями.
После взятия анализов, врачи выявили, что больной заражен бартонеллой -бактерией «кошачьей царапины», которая как раз и развивается в месте царапин, оставленных кошачьими когтями.
Теги: Донбасс, здоровье, бактерии, ученые
- Убить плохие бактерии, грибок и вирусы в организме может один продукт
- Будь здоров! «Смешной» способ остановить бактерии весной
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- Эти продукты нельзя хранить в холодильнике
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Эти обычные вещи в вашей квартире могут быть опасны для здоровья
- Пушилин хочет получить "компенсацию" от Украины: стало известно, когда главарь "ДНР" потребует денег 20:42
- Развестись в ОРДО можно быстро, но развод будет действителен только в России14:20
- Ситуация на блокпостах «ДНР»: в Горловке небольшие очереди, на «Гнутово» пусто12:22
- Сутки в ООС: боевики десять раз обстреливали позиции ВСУ10:39
- Пушилин намерен потребовать от Украины «компенсацию» за «экономический ущерб»08:39
- В Горловке предпринимателей под угрозой штрафов заставляют вывешивать «флаги ДНР»08:00
- На КПВВ на линии разграничения мужчина лишился автомобиля21:00
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя20:31
- На Донбассе задержали "разведчика" оккупантов18:28
- Авария на железной дороге. Два часа из Мариуполя не может отправиться киевский поезд18:01
- Трамп не стал тянуть со звонком Зеленскому: подробности10:15
- Ученые обнаружили бактерию, вызывающую психическое заболевание10:00
- Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны09:48
- Стал известен победитель шоу "Голос страны - 9" (ВИДЕО)09:35
- Xiaomi представила беспроводной утюг (ВИДЕО)09:25
- Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней09:15
- «Найближчі дні для мене будуть психологічно непрості»: Порошенко подякував своїй родині за їхню підтримку під час виборчої гонки09:00
- Зеленский назвал задачей № 1 — освобождение украинских заключенных и военнопленных моряков08:55
- Папа Римский обратился к мировым лидерам и призвал их усилить борьбу за мир08:45
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Диетолог рассказал, что есть, чтобы избавиться от целлюлита08:34
- Мужчины этих знаков Зодиака считаются самыми наивными08:00
- Как не располнеть во время Пасхи07:36
- Гороскоп на завтра: Близнецов ждут препятствия, а Ракам нужно быть внимательнее дома22:00
- Минус 5 кг в неделю: как похудеть на диете «Шесть лепестков»21:10
- Развенчаны популярные мифы о здоровом сне18:20
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять солнцезащитным кремом17:00
- Пять специй, активизирующих процесс похудения16:00
- 10 слов, которые ни за что нельзя говорить детям10:00
- Ученые о разнице между бедными и богатыми: все расскажет любовь к телевизору19:57
- Разрыв растет: букмекеры обновили котировки на второй тур выборов в Украине
- Лукашенко сделал тревожное для Украины заявление о войне
- Данные экзит-поллов: как отреагировал Порошенко
- В Горловке «внезапно» умерли 84 человека
- У каких знаков Зодиака легкая рука?
- Катастрофа с оккупированного Донбасса подобралась к России: Ростов ждут крупные проблемы, сделать уже ничего нельзя
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- Поднимаешься ночью в туалет? Есть повод для тревоги за здоровье
- У Зеленского прокомментировали угрозу снятия его кандидатуры с выборов решением суда
- На Украину обрушатся холода: синоптик назвал даты