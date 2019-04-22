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Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны

22.04.2019 09:48
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Украинским пенсионерам начнут раздавать мобильные телефоны

20 апреля, профильный комитет одобрил рекомендации Кабмину по монетизации субсидий. Парламентарии требуют от правительства урегулировать ряд вопросов, из-за которых не все получатели субсидий смогли в марте вовремя оплатить счета за февраль.

Об этом сообщили в пресс-службе парламента, передает facenews.ua.

Отмечается, что правительство должно погасить задолженность перед субсидиантами, возникшую из-за несвоевременного перечисления денег из госбюджета местным бюджетам. Также нужно согласовать сроки оплаты комуслуг со сроками перечисления субсидий. Например, за коммунальные услуги жильцам нужно рассчитаться до 20-го числа, а субсидию перечислили вместе с пенсией 23-го, так как пенсии выплачивают с 1 по 25-е число.

Кроме того, пенсионеров-субсидиантов должны обеспечить бесплатными мобильными телефонами, у кого их нет, чтобы они могли получать сообщения о начислении субсидии и прошедшей оплате по счетам. Также Рада рекомендует, чтобы Госпогранслужба сообщала о пересечении госграницы лицами, претендующими на назначение субсидий.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, пенсионер, мобильный телефон
 
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