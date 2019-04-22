В ЦИК сообщили, когда состоится инаугурация Зеленского

22.04.2019 13:33

Инаугурация победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского состоится до 3 июня. Об этом заявила член Центральной избирательной комиссии Ирина Ефремова.

Она отметила, на данный момент в здание на площади Леси Украинки, 1, где находится офис ЦИК, начинают поступать первые протоколы с мокрыми печатями. Ефремова уточнила:

«Только сейчас к нам начинают поступать первые протоколы из комиссий. Пока везут данные из небольших сел и районов, где подсчет проходит быстрее. В крупных городах, на больших участках подсчет происходит дольше. Мы рассчитываем, что до 30 апреля уже объявим результаты выборов».

При этом она добавила, что после объявления результатов, в течение 30 дней состоится инаугурация нового президента. Ефремова подчеркнула, что она должна пройти до 3 июня.

Источник: https://donpress.com