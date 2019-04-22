В штабе Зеленского рассказали о подготовленных новых законопроектах

22.04.2019 17:30

Команда победителя президентских выборов Владимира Зеленского уже имеет несколько законопроектов.

Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинскую правду», об этом во время сегодняшнего брифинга заявил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков. Так, отвечая на вопрос, сколько команде Зеленского после инаугурации нужно времени для начала полноценной работы, Разумков отметил, что время для этого не потребуется.



«Нам не нужно время для мобилизации, мы уже ведем эту работу, мы вели ее в течение всей избирательной кампании. Нарабатывается концепция, под нее пишутся законопроекты для того, чтобы после того, как Владимир Александрович вступит в свои права президента страны, он мог сразу приступить к эффективной работе и взаимодействовать с парламентом», — сказал Разумков. В то же время он выразил надежду на то, что Верховная Рада поддержит те законодательные инициативы, которые новоизбранный президент озвучил в рамках этой избирательной кампании.



В ответ на уточняющий вопрос, к чему должна готовиться Европа с новым президентом, Разумков сказал, что на сегодняшний день Украина имеет теплые и дружеские отношения с большинством европейских стран и заверил, что если и будут какие-тол изменения, то только в лучшую сторону.