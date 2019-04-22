Выборы-2019: обнародованы окончательные данные экзит-полов

22.04.2019 07:21

Окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский, пишет Сегодня.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

испортили бюллетень – 1,5%.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах превысила 60%.

По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. По первым результатам экзит-полов Зеленский набирал 73,2% голосов.

Источник: https://from-ua.com