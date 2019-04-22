Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы-2019: обнародованы окончательные данные экзит-полов

22.04.2019 07:21
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы-2019: обнародованы окончательные данные экзит-полов

Окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский, пишет Сегодня.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

испортили бюллетень – 1,5%.

Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах превысила 60%.

По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.

Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. По первым результатам экзит-полов Зеленский набирал 73,2% голосов.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, экзит-пол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх