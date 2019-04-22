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Выборы-2019: обнародованы окончательные данные экзит-полов
22.04.2019 07:21
Окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский, пишет Сегодня.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
Владимир Зеленский – 73%;
Петр Порошенко – 25,5%;
испортили бюллетень – 1,5%.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах превысила 60%.
По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.
Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. По первым результатам экзит-полов Зеленский набирал 73,2% голосов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Владимир Зеленский, выборы президента, экзит-пол
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