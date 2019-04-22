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Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней
22.04.2019 09:15
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90% протоколов.
Об этом говорится на сайте ЦИК.
По обнародованным ЦИК данным, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73,18% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинских граждан.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, бюллетень, выборы президента
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