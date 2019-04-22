Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней

22.04.2019 09:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Выборы президента Украины: Обработала 90% бюллетеней

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 90% протоколов.

Об этом говорится на сайте ЦИК.

По обнародованным ЦИК данным, кандидат в президенты Владимир Зеленский набирает 73,18% голосов. За Петра Порошенко проголосовали 24,49% украинских граждан.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, бюллетень, выборы президента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх