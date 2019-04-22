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Зеленский готов развивать украинский язык, но пряником, а не кнутом

22.04.2019 18:03
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Украинский – единый государственный язык в Украине, и его развитие должно стимулироваться при помощи метода пряника, а не методом кнута.

Как передает replyua.netсо ссылкой на «Украинскую правду», об этом сегодня заявил пресс-секретарь избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Он отметил, что перед тем, как поддерживать закон о языке, рассматриваемого сейчас Верховной Радой, должны быть согласованы все правки, а уже затем принят соответствующий документ.

В то же время, Разумков подчеркнул, что точка зрения Владимира Зеленского остается неизменной — единственным государственным языком в Украине является украинский язык.

«Развитие и поддержка государственного языка является одной из ключевых прерогатив президента. При этом методы должны быть стимулирующими, а не соответствовать методу кнута. Метод пряника дает больше эффективности, в этом вопросе в том числе», — пояснил представитель штаба новоизбранного главы государства.



Теги: Донбасс, украинский язык, Владимир Зеленский
 
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