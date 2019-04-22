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Зеленский получил поздравление от Януковича

22.04.2019 12:30
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Зеленский получил поздравление от Януковича

Пресс-секретарь президента-беглеца Виктора Януковича Юрий Кирасир сообщил в Facebook, что Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщает ICTV.
"Уважаемый Владимир Александрович, я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам эту должность в самый трудный для нашей страны момент истории", – говорится в сообщении.
Янукович считает, что Зеленскому нужно привести Украину к миру, улучшить благосостояние украинцев, восстановить законность и справедливость.



Теги: Донбасс, Виктор Янукович, Владимир Зеленский, поздравление
 
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